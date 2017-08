19-Jährige nahm in Deutschland Mutter ihr Baby weg

Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat - © APA (dpa/Symbolbild)

Eine 19-Jährige hat in Potsdam in Deutschland ein vier Monate altes Baby in ihre Gewalt gebracht und ist mit ihm bis nach Hannover geflohen. Dort konnte sie festgenommen werden. Das Baby blieb unversehrt. Die 19-Jährige handelte nach Polizeiangaben allein und stellte keine Forderungen, weshalb auch nicht von einer Kindesentführung gesprochen werden könne.