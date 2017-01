19-Jährige bei Pkw-Unfall in Kapfenberg tödlich verunglückt

Anschließend stürzte der Pkw in den Thörlbach, wo er auf den Rädern zum Stillstand kam. Die Fahrzeuglenkerin aus dem Bezirk Bruck erlitt beim Anprall tödliche Verletzungen. Ihre 20-jährige Beifahrerin wurde verletzt und nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins Landeskrankenhaus Hochsteiermark in Bruck an der Mur eingeliefert.

Die Bundesstraße 20 zwischen Kapfenberg und Thörl war in der Zeit von 20.50 Uhr bis 23.15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

(APA)