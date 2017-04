19-Jährige auf Toilette in Tirol zu vergewaltigen versucht

Der Mann wurde festgenommen - © APA

Ein 29 Jahre alter Italiener soll am Sonntag in den frühen Morgenstunden in der Damentoilette eines Innsbrucker Lokals versucht haben, eine 19-jährige Österreicherin zu vergewaltigen. Zuvor soll er die Frau eingesperrt haben. Der Mann flüchtete, als eine Freundin die junge Frau auf der Toilette suchte. Er wurde jedoch von Lokalgästen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und festgenommen.