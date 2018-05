Götzis - Im Rahmen eines großen Festakts in der Kulturbühne AMBACH in Götzis wurden am Mittwochabend die neuen Jungmeister aus dem Vorarlberger Gewerbe und Handwerk geehrt.

Mit der Meister- bzw. Befähigungsprüfung setzen viele junge Fachkräfte nicht nur einen wichtigen Schritt in ihrer Ausbildungs- und Berufslaufbahn, sondern dokumentieren ihr Können. Im vergangenen Jahr haben insgesamt 157 Jungmeister in 18 verschiedenen Berufen diesen Punkt mit der erfolgreichen Prüfung erreicht. 25 Kandidaten haben sogar zwei Meister- bzw. Befähigungsprüfungen abgelegt. Mit der Meisterfeier und der Überreichung des Meisterbriefs wurden sie nun geehrt.

182 Meisterbriefe für das Vorarlberger Gewerbe und Handwerk. ©Eva Rauch

Besonders hervorzuheben ist, dass es seit 2004 nicht mehr so viele positive Abschlüsse gab. Um dem Abend-Motto „meisterlich feiern“ gerecht zu werden, waren auch die Akteure des Rahmenprogramms meisterlich am Werk. Moderator und Kabarettist Markus Linder führte durch den Abend und ließ dabei kein Auge trocken. Zur heurigen Meisterfeier wurde erstmalig auch ein Keynote Speaker eingeladen. Der gelernte Dachdeckermeister und Bestsellerautor Jörg Mosler bot den Gästen in einem Vortrag Einblicke zum Thema Mitarbeitergewinnung, Leidenschaft und Digitalisierung im Handwerk.