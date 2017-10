18 US-Staaten klagen gegen Trump wegen Obamacare-Rückbau

Der Justizminister von New York bezeichnete Trump als rücksichtslos - © APA (AFP/Getty)

Mehrere US-Staaten gehen gerichtlich gegen die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump vor, ein Kernelement von Obamacare zu streichen. Insgesamt 18 Staaten reichten am Freitag bei einem Bundesgericht in Kalifornien Klage gegen die geplante Einstellung von Milliardenzahlungen des Bundes an Versicherer ein.