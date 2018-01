18 Stockerlplätze für VALBLU-Schwimmer

Dornbirn (dk). Beim 32. Dornbirner Sprintpokal, der größten Schwimmsport-Veranstaltung des Landes, zeigten die Wettkampfschwimmer des SC VAL BLU Bludenz, dass sie auch bei Sprintwettkämpfen zu den Besten im Dreiländereck gehören.

Die Wettkampfschwimmer maßen sich in einem internationalen Feld mit Schwimmern aus 17 Vereinen und konnten sich einmal mehr erfolgreich in Szene setzen.

Jan Niedermayer (Jg. 99) stand in der Wertung der Allgem. Klasse vier Mal auf dem Podest (1/2/1). Zudem konnte er die Pokalwertung, wo die drei schnellsten Bewerbe mit FINA Punkten zusammengezählt werden, für sich entscheiden.

Moritz Messner holte sich in der Wertung des Jahrgangs 2002 ebenfalls vier Medaillen (2/1/1). Auch er siegte in seiner Altersklasse in der Kombi-Wertung.