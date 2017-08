18 Monate teilbedingt für 64-jährigen “Staatsverweigerer” in NÖ

Urteil des Landesgerichts ist nicht rechtskräftig - © APA (Archiv/Fohringer)

Zahlreiche Schreiben an Behörden, in denen er u.a. mit der Eintragung von Pfandrechten bis zu einer Million Euro drohte, haben einen mutmaßlichen “Staatsverweigerer” am Mittwoch in St. Pölten vor Gericht gebracht. Der 64-jährige Pensionist aus dem Bezirk Amstetten erhielt 18 Monate Haft, davon 15 Monate bedingt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.