18 (!) Mal Gold für die Jung-Karatekas

Einen goldenen Start erwischten die Karatekas des Vorarlberger Leistungszentrums bei den Swiss Junioren Open in Basel, mit 420 Teilnehmer aus 10 Nationen.

Nicht weniger als 35 x Edelmetall – das sogar 18 x in Gold glänzte – errangen die heimischen Sportler beim Start in die Frühjahrssaison im internationalen Vergleich und konnten sich sowohl die Vereins- als auch die Nationenwertung für sich entscheiden.

Eine tolle Leitung unsere Sportler und eine super Motivation für die kommenden Qualiturniere Ende April in Zell am See und den Austrian Junioren Open Ende Juni in Walserfeld!