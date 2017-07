18-Jähriger bei Protesten gegen Maduro in Venezuela getötet

Die Lage in dem südamerikanischen Land ist derzeit höchst angespannt. Die Opposition hatte angesichts der für Sonntag angesetzten Wahl einer verfassunggebenden Versammlung zu landesweiten Protestmärschen zur “Übernahme Venezuelas” aufgerufen – trotz eines von der Regierung verhängten Demonstrationsverbotes. Am Donnerstag hatte die Regierung mit Haftstrafen von bis zu zehn Jahren für all diejenigen gedroht, die die Wahl durch Demonstrationen oder Proteste stören wollten.

Am Freitag versammelten sich zunächst nur weniger Demonstranten als in den Tagen zuvor. In der Hauptstadt Caracas errichteten Regierungsgegner vereinzelt Straßensperren, auch in San Cristobal, Maracaibo und der Stadt Guayana kam es zu Protesten.

Staatschef Maduro will mit einer neuen Verfassung nach eigenen Angaben dazu beitragen, die schwere Krise in dem Land beizulegen. Seine Gegner werfen ihm hingegen vor, er wolle die verfassunggebende Versammlung mit eigenen Anhängern besetzen, um sich “diktatorische Vollmachten” zu sichern. Sie sehen dahinter ein Manöver, um die für Ende 2018 vorgesehene Präsidentschaftswahl hinauszuschieben. Internationale Beobachter sind für die Wahl der verfassunggebenden Versammlung am Sonntag nicht vorgesehen.

Wegen der dramatischen Krise will die kolumbianische Regierung 150.000 bis 200.000 geflüchteten Menschen einen Sonderaufenthaltsstatus gewähren. Wie der Direktor der Migrationsbehörde, Christian Krüger, am Freitag mitteilte, sollen sie damit bis zu zwei Jahre in dem Nachbarland bleiben dürfen.

Bedingung ist, dass sie einen Grenzübergang mit einem Pass regulär passiert haben und keine strafrechtlichen Dinge gegen sie vorliegen. Der Sonderstatus greift, wenn die regulären 90 Tage Aufenthaltsrecht, die automatisch bei Grenzübertritt gewährt werden, abgelaufen sind.

Seit Monaten verlassen verzweifelte Menschen das Land mit den größten Ölreserven, im Schnitt passieren pro Tag 25.000 Menschen im Westen Venezuelas die Grenzbrücke Simon Bolivar, die das Land mit Cucuta in Kolumbien verbindet. Viele kaufen nur auf der anderen Seite Lebensmittel ein, kehren dann aber zurück in das sozialistische Land.

(APA/ag)