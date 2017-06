18-Jährige stürzte in oststeirischem Kräutergarten – tot

Die Reanimationsversuche einer Notärztin blieben erfolglos - © APA (Archiv/dpa)

Eine junge Frau ist am Sonntag am Vormittag in einem Kräutergarten bei einer Kirche tot aufgefunden worden, wie die Landespolizeidirektion am Montag mitteilte. Den Erhebungen zufolge nach dürfte die 18-Jährige nach einem Sturz gestorben sein. Eine Obduktion wurde angeordnet.