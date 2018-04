18-jährige Armenierin gewinnt Top-Preis bei Menuhin-Bewerb

Mit 18 Jahren hat Diana Adamyan aus Armenien das Senior-Finale beim Menuhin-Geigenwettbewerb gewonnen. Sie überzeugte am Samstag eine hochkarätig besetzte Jury aus Geigenstars mit ihrer Darbietung des 1. Violinkonzerts in g-Moll von Max Bruch. Zweiter der vier Finalisten wurde der Deutsch-Franzose Nathan Mierdl (20).

In der Senior-Kategorie treten Geiger und Geigerinnen zwischen 16 und 22 Jahren an. Aus Österreich war der 17-jährige Julian Walder unter den 43 Teilnehmern. Die Nachwuchsmusiker, die sich unter 300 Bewerbern für die “Geigenolympiade” qualifiziert haben, stammen aus 17 Ländern und sind sämtlich unter 22 Jahren alt. Julian Walder, gebürtiger Wiener, besucht das Wiener Musikgymnasium und studiert an der Musikuni Graz bei Yair Kless, er gilt bereits seit einigen Jahren als Nachwuchshoffnung, hat zahlreiche Wettbewerbe gewonnen und Konzerte gegeben.