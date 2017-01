18 IS-Kämpfer in Syrien getötet

Ferner hätten russische Maschinen Jihadisten in der Ortschaft Dair Kak acht Kilometer südlich der IS-Hochburg al-Bab attackiert. Die Türkei kämpft in Syrien gemeinsam mit verbündeten Rebellen gegen die IS-Miliz und greift regelmäßig Stellungen der Aufständischen an. Seit Freitag gilt in Syrien eine Waffenruhe, die von der Türkei und Russland vermittelt wurde. Der IS ist davon allerdings ausgeschlossen.

In der Neujahrsnacht kamen bei einem Anschlag in einem Nachtclub in Istanbul 39 Menschen ums Leben. Der IS reklamierte den Anschlag für sich.

(APA/ag.)