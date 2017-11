18 Festnahmen nach tödlichem Feuer in Wohnhaus in Peking

Nach einem verheerenden Brand mit 19 Toten in einem Pekinger Wohnblock hat die Polizei 18 mutmaßliche Verantwortliche festgenommen. Die Feuerwehr vermutete, dass das Feuer am Samstag im Keller des Gebäudes ausgebrochen war, wo ein 5.000 Quadratmeter großes Kühlhaus gebaut wurde.

Unter den 19 Toten in dem Haus im Pekinger Außenbezirk Daxing waren acht Kinder und Jugendliche, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag berichtete. Das jüngste Opfer sei erst ein Jahr alt gewesen.

“Ich bin aus dem Bett gesprungen, habe den Hund geschnappt, einen Mantel gegriffen, bin in meine Schlapfen, bevor ich die Treppe heruntergelaufen bin”, erzählte der 27-Jährige. “Auf der Stiege war dichter Rauch, so dass ich nicht atmen konnte.” Schließlich sei er im Hof ausgekommen, wo viele Menschen gestanden hätten. “Ich war der letzte, der herausgekommen ist”, wiederholte Ye Changlong laut Xinhua mehrmals, während er seinen Hund in den Armen hielt.

Von den acht Verletzten sei noch einer in kritischem Zustand, berichtete die Nachrichtenagentur weiter. Mehr als 400 Menschen hätten in dem Wohnblock gewohnt und seien umgesiedelt worden. Das Gebäude bot auf einem großen roten Schild preisgünstigen Wohnraum, der besonders bei Wanderarbeitern sehr beliebt ist, da die Mieten in Peking extrem hoch sind und von den geringen Löhnen nicht bezahlt werden können. Viele müssen sich auch Zimmer teilen, was die hohe Zahl der Opfer in dem nur dreigeschossigen Haus erklären könnte.