1:8-Debakel für ersatzgeschwächte Wälder

Mit zahlreichen Ausfällen hatten die Vorarlberger wenige Chancen, einzig Lucas Haberl gelang in der Schlussminute der Ehrentreffer.

Noch am Vormittag wurde ein weiterer Ausfall bei den Wäldern bekannt. Antti Kauppila konnte aufgrund einer Grippe nicht antreten. Damit gesellte er sich zu Marcel Wolf hinzu. Die Kooperationspieler waren am Wochenende allesamt an Dornbirn abgestellt. Asiago erwischte einen perfekten Start ins Duell mit dem EC Bregenzerwald, bereits in Minute 2 gingen die Italiener in Führung: Anthony Nigro traf backhand zum 1:0. Die Hausherren agierten weiterhin druckvoll. Nachdem Scandella nur die Stange traf, erhöhte Nigro aus spitzem Winkel auf 2:0. In dieser Tonart ging es in Drittel zwei weiter. Lorenzo Casetti mit einem Handgelenksschuss nach einem schnellen Angriff und Federico Benetti, der den Puck unter die Querlatte donnerte, sorgten für klare Verhältnisse auch auf der Anzeigetafel.

Die Hausherren hielten den Druck weiterhin hoch, ein Lattenschuss von Davide Conci blieb aber die einzige Ausbeute. Im Schlussdrittel drückten die Hausherren noch einmal aufs Gas und siegten schließlich 8:1, der Ehrentreffer gelang den Wäldern durch Lucas Haberl 43 Sekunden vor dem Ende.

Alex Stein

„Wir haben das Beste mit dem Team das wir hatten gegeben, aber Asiago war unglaublich in ihrem Angriff. Die Torschussfähigkeit unseres Gegners war klar. Wir haben nun einige Zeit um uns vor dem nächsten Spiel wieder zu erholen. Wir nutzen sie um wieder zusammenzufinden und für Gröden bereit zu sein.“