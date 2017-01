18.000 demonstrieren in Berlin für Wende in Agrarpolitik

Demonstration gegen Industrialisierung der Landwirtschaft - © APA (AFP)

Etwa 18.000 Menschen haben nach Angaben der Veranstalter am Samstag in Berlin für einen Wandel in der Agrar- und Ernährungspolitik demonstriert. “Agrarkonzerne, Finger weg von unserem Essen” war ein zentraler Slogan der von rund 130 Landwirten angeführten Kundgebung anlässlich der Landwirtschaftsmesse Grüne Woche, die am Freitag in Berlin begonnen hatte.