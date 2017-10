17 Medaillen in Pyeongchang wären für Stoss “exzellent”

Nach einer für Österreichs Wintersportler äußerst erfolgreichen Vorsaison warnte ÖOC-Präsident Karl Stoss vor überbordenden Erwartungen. “Wir sind nicht ganz allein auf der Welt. Eine ähnliche Größe wie Sotschi wäre exzellent. Wichtig wird ein relativ frühzeitiger Erfolg werden.” 2014 in Russland wurden 17 Medaillen gewonnen, in der Langzeitwertung bedeutete das Platz drei hinter Turin 2006 (23) und Albertville 1992 (21).

Viel Arbeit, vor allem was das Datensammeln betrifft, bleibt im Zuge der Vorbereitungsarbeiten für das ÖOC auch unbelohnt, denn auf einer Longlist befinden sich gut dreimal so viele Personen, als es am Ende zu Olympia schaffen. Aber nur wer von seinem NOK ein halbes Jahr vorher bereits einmal genannt wurde, darf dann auch für die Spiele von 9. bis 25. Februar nominiert werden, weil jede Person einem genauen Sicherheits-Check unterzogen wird.

Die Delegation wird bei angenommenen 110 Sportlern auch 110 Betreuer umfassen, hinzu kommen 40 weitere Personen (externe Serviceleute, Köche, etc.) und acht ÖOC-Angestellte. Kontaktperson für das ÖOC zum Organisationskomitee POCOG ist Relation Managerin Yeji Kim, die Sieber als “top engagiert” bezeichnete. Weiters werden den Österreichern 13 der 27.900 Volunteers zugeteilt, darunter auf Wunsch auch eine Österreich-Koreanerin.

Olympische Spiele haben laut Sieber eine dreijährige Vorlaufzeit, denn nur wer schnell ist, bekommt zum Beispiel abseits der Athletendörfer noch leistbare und geeignete Zusatzquartiere. Der Surf-Olympiasieger von 2000 wird in den kommenden Tagen nicht nur die Balkone in den Häusern vermessen, um etwa die richtigen Größen von Nationenflaggen für das Branding festzulegen. Er nimmt auch an Workshops für Sicherheit und Medizinische Angelegenheiten teil. “Dann werden wir wissen, was an Maßnahmen geplant ist und in der Folge die Gespräche daheim intensivieren”, meinte er im Bezug auf den schwelenden Konflikt zwischen den USA und Nordkorea.

In Österreich wurde eine Task Force eingerichtet, Vertreter aus Außen-, Innen- und Sportministerium treffen sich laut Stoss regelmäßig. “Gott sei Dank ist es eine verbale Auseinandersetzung – in der sich zwei relativ wenig schenken. Das ist aber besser, als Waffen aufeinander zu richten”, sagte der ÖOC-Chef zum kriegerischen Wortwechsel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Diktator Kim Jong-un. Er gehe davon aus, dass es friedliche Spiele werden und ein militärischer Konflikt vermieden werde könne.

Das Internationale Olympische Komitee verfolgt die politische Lage genau. Das IOC ist es auch, das gegebenenfalls eine Entscheidung treffen muss. Sollte die Situation eskalieren, ist die einzige Möglichkeit eine Absage. Eine Verschiebung oder Verlegung kommen nicht infrage. In Südkorea hofft man, dass Nordkorea Sportler zu den Winterspielen entsenden wird, um damit den Frieden auf der Halbinsel zu stabilisieren. “Eine Mixed-Team aus Nordkorea und Südkorea wäre ein wesentlicher Friedensbeweis”, meinte Stoss.

