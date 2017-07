Fünf Personen wurden bei dem Unfall verletzt - © APA (Archiv/Pfarrhofer)

Ein Führerscheinneuling hat am Samstagabend in St. Johann/Pongau einen Unfall mit fünf Verletzten verursacht. Der 17-Jährige geriet bei starkem Regen in einer Rechtskurve über die Straßenmitte hinaus und touchierte einen entgegenkommenden Pkw. Er verlor die Kontrolle über seinen Wagen und geriet zur Gänze auf die Gegenfahrbahn, wo er ungebremst und frontal in ein weiteres Auto krachte.