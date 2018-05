17-Jähriger in USA wegen geplanten Anschlags festgenommen

Die US-Strafverfolgungsbehörden haben einen 17-Jährigen in Texas festgenommen, der nach ihren Angaben die Tötung zahlreicher Menschen in einem Einkaufszentrum plante. Der Schüler habe sich dabei die radikal-islamische IS-Miliz zum Vorbild genommen, teilten das FBI und die Polizei am Mittwoch mit.

Er habe den Anschlag für Mitte Mai anvisiert und vorgehabt, Mitstreiter zu rekrutieren, die bei der Schießerei mitmachen sollten. Nach Angaben der Behörden hatte er auch eine “Botschaft an Amerika” zur Rechtfertigung seines Handels entworfen. Der Jugendliche befinde sich in Gewahrsam. Es sei eine Kaution in Höhe von drei Millionen Dollar (2,48 Mio. Euro) angesetzt worden.