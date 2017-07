17-Jährige starb bei Verkehrsunfall im Bezirk Amstetten

Die junge Frau aus dem Bezirk Amstetten lenkte demnach gegen 16.05 Uhr ein Mofa auf der B 121 aus Richtung Amstetten kommend in Richtung Kematen an der Ybbs durch das Stadtgemeindegebiet von Amstetten-Mauer. Zur gleichen Zeit lenkte ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk Amstetten einen Pkw in die entgegengesetzte Richtung. Als er einen in die gleiche Richtung fahrenden Pkw überholte kam er auf der regennassen, vierspurig ausgebauten Straße aus bisher unbekannter Ursache in Schleudern. In der Folge prallte er mit der rechten Fahrzeugseite gegen die am rechten Fahrbahnrand entgegenkommende Kleinkraftrad-Lenkerin.

Die 17-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der 21-Jährige erlitt Verletzungen leichten Grades und wurde mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Amstetten verbracht.

(APA)