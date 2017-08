Eine Kreuzotter in Tirol wollte sich nicht aufheben lassen - © APA (dpa)

In Osttirol hat am Montagnachmittag eine junge Wandererin nach einer Schlange gegriffen und sich so einen Krankenhausaufenthalt eingehandelt. Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte, sah die 17-jährige Deutsche das Tier auf einer Gemeindestraße in Obertilliach (Bezirk Lienz) liegen. Laut ORF Tirol wollte die Frau die Kreuzotter aufheben, die sich mit einem Biss in den Finger wehrte.