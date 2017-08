17.000 Kunstwerke ein Jahr nach Erdbeben in Italien geborgen

Ein durch das Erdbeben in Amatrice zerstörtes Gebäude - © APA (AFP/Archiv)

Ein Jahr nach dem Erdbeben in Mittelitalien sind fast 17.000 Kunstwerke und Gegenstände von kulturhistorischem Wert geborgen worden. Helfer sicherten mehr als 950 historische Gebäude und bargen rund 9.700 Bücher und 4.500 Regalmeter Archivalien. Das sagte der Koordinator für Krisenintervention beim italienischen Kulturministerium, Fabio Carapezza Guttuso, am Mittwoch der Agentur Kathpress in Rom.