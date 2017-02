Elf Feuerwehren standen im Einsatz - © APA (Archiv/Neubauer)

Bei einem Großbrand in St. Andrä im Lavanttal sind in der Nacht auf Sonntag insgesamt 168 Feuerwehrleute im Einsatz gestanden. Gegen 23.00 Uhr bemerkte ein 46-Jähriger, dass sein Sägewerk in Flammen stand, das Feuer hatte sich auch bereits auf die Hackschnitzelanlage und Garagen neben dem Werk ausgebreitet, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.