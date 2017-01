166.000 Salatsaucen aus Hörbranz

1100 Kilogramm Forellen aus Meinungen; 1086 Kilogramm frisch zube­reitete Hacklaibchen, eben­falls aus Meiningen; 6000 hausgemachte Semmelknö­del aus Schwarzach; 166.198 Portionen Salatdressing aus Hörbranz – die Portionsgrö­ßen verraten, dass es sich hier nicht um die Bestellliste handelt. Es ist der Jahres­verbrauch der Krankenhaus­zentralküche in Feldkirch. Regionale Produkte sind in der Großküche mittlerweile die Regel. Damit stehen die Krankenhäuser an der Spitze eines Trends, der sich durch viele Einrichtungen des Lan­des zieht.

Das Thema Essen emotio­nalisiert. Dementsprechend groß war der Aufschrei, als die VN im Sommer 2015 über Fleisch aus Osteuropa und Fisch aus Asien berichteten, mit dem in der Zentralküche hantiert wurde. Das Land entwickelte darauf mit dem Krankenhausbetreiber KHBG einen Sieben-Punkte-Plan, der mehr Regionalität auf die Teller der Patienten bringen sollte. KHBG-Chef Gerald Fleisch erklärt: „Wir waren davor schon sehr gut unter­wegs, achten jetzt aber noch mehr darauf.“ Rund drei Mil­lionen Euro gibt die KHBG jährlich für Lebensmittel aus, alleine mittags werden täg­lich 1900 Portionen zuberei­tet. Peter Reinisch, Leiter der Einkaufsabteilung, führt an: „Drei Millionen Euro geben wir jährlich für Lebensmit­tel aus. Da wir auf Regiona­lität achten, kostet uns das rund fünf Prozent mehr.“ Die Hacklaibchen zum Beispiel werden frisch in Meiningen zubereitet, obwohl es ein günstigeres Tiefkühlprodukt aus Dänemark gegeben hätte.

Nicht nur die Landeskran­kenhäuser, auch das Dornbir­ner Stadtspital baut auf Re­gionalität. Die Küche wurde für ihre Zusammenarbeit mit Dornbirner Bauern kürzlich mit dem „I luag druf“-Preis des Landes ausgezeichnet.

Zahlreiche Veranstaltungen

Regionale Verpflegung ist längst keine Randerschei­nung, mittlerweile sogar institutionalisiert, wie der „Tag der Gemeinschaftsver­pflegung“ in Hohenems im Februar 2016 bewiesen hat. Organisiert wurde die Ver­anstaltung vom „Netzwerk Gemeinschaftsverpflegung“, einem Zusammenschluss der „Arge Küchenleitung“ und dem Ökoland Vorarlberg. Im April folgte das Event „Un­sere Gemeinden, Partner für regionale Lebensmittel und heimische Landwirtschaft.“ Gerhard Nachbaur, Küchen­leiter des „Vorderlandhus“, war einer der Vortragenden. An den stärksten Tagen berei­tet sein Team 430 Portionen zu, 180 Speisen davon sind für Kinder. Er ist sich sicher: „Durch gute Planung ist regi­onale und nachhaltige Kost nicht teurer.“ Der Speiseplan müsse entsprechend flexi­bel sein, je nach Verfügbar­keit von Produkten. Hat ein Anbieter etwa Äpfel zweiter Wahl, die er nicht im Handel verkaufen kann, gibt’s im Vorderlandhus Apfelkom­pott. Die Bio-Eier gibt’s vom „Sunnahof“. Nachbaur be­tont: „Mit den Produkten, die wir hier haben, können wir gutes Essen zubereiten.

Neue Landesprojekte

Ob das Projekt „Frischer Wind in unserer Küchen­werkstatt“ der Berufsschule Lochau oder die „regionale Jause“ der Volksschule Krum­bach, Ideen, um regionales Essen zu forcieren, häufen sich. Und es sollen mehr wer­den, berichtet Agrarlandesrat Erich Schwärzler (ÖVP): „Wir werten gerade eine Umfrage unter Pflegeeinrichtungen aus, wo Handlungsbedarf besteht.“ Zudem will das Land eine Auszeichnung ins Leben rufen, um Einrichtun­gen auszuschildern, die regi­onal kochen. Außerdem soll ein Gemeinschaftsprojekt mit Köchen und Schulen den Kindern die Vorteile regiona­ler Kost näherbringen. Für dieses „Projekt Mehrwert“ zahlt das Land in den kom­menden 2,5 Jahren insgesamt 450.000 Euro. Ein gemeinsa­mer Marktplatz ist ebenfalls geplant. Vorarlbergs Bauern können dort größeren Ab­nehmern ihre Produkte an­bieten.

Auch die Krankenhäuser haben Pläne fürs kommende Jahr. Teigwaren, also Nudeln, stammen schon vom Mar­tinshof. Dort laufen nun Vor­bereitungen, ab Sommer 2017 auch Eier in benötigten Men­gen, entsprechend abgepackt und pasteurisiert zu liefern. „Wir betreiben mit unserer Einkaufspolitik Wertschöp­fung für die regionalen Anbie­ter“, hält KHBG-Geschäfts­führer Peter Fraunberger fest. In der Großküche benötigte es allerdings vorbereitete Lebensmittel. Also vorgewa­schenen und geschnittenen Salat oder geschälte Kartof­feln. 17.508 Kilogramm Kar­toffeln. Hier stößt Vorarlberg an seine Grenzen – die Kran­kenhausbetreiber verwenden aber Bio-Kartoffeln aus Ös­terreich. Und Fisch aus Asi­en oder Schnitzelfleisch aus Rumänien gibt es nicht mehr.

2017 stehen die Ausschrei­bungen für Brot und Gebäck, Käse und Milch an. Aus EU-rechtlichen Gründen müssen die Ausschreibungen euro­paweit erfolgen. „Aber nach dem Bestbieterprinzip, nicht nach dem Billigstbieterprin­zip“, betont Gerald Fleisch. Er selbst esse übrigens seit 13 Jahren in der Krankenhaus­küche – und sei immer noch begeistert.