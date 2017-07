16 Polizisten bei US-Luftangriff in Afghanistan getötet

Bei einem US-Luftangriff im Süden Afghanistans sind nach Behördenangaben 16 Polizisten getötet worden. Ein US-Kampfjet habe am Freitag ein Dorf im Bezirk Gereshk bombardiert, in dem die Polizisten die radikalislamischen Taliban bekämpften, teilte der Polizei in der Provinz Helmand am Samstag mit. Die Polizisten seien “irrtümlich” attackiert worden, hieß es.

Zum Zeitpunkt des Luftangriffs hatten sie die Taliban demnach bereits vertrieben und die Kontrolle über die Ortschaft übernommen. Die NATO bestätigte die Angaben zu dem US-Luftangriff und sprach von einem “bedauerlichen Vorfall”. Die Polizisten seien während eines Unterstützungseinsatzes für die afghanischen Sicherheitskräfte bombardiert worden, hieß es in einer Erklärung. Eine Untersuchung solle die Gründe für den Zwischenfall klären. Unterdessen hat sich nach Angaben der Extremisten ein Sohn von Taliban-Chef Haibatullah Akhundzada bei einem Selbstmordanschlag im Süden Afghanistans in die Luft gesprengt. Das schrieb ein ranghohes Mitglied der Aufständischen, Kari Ahmadi, am Samstag bei Twitter. Der Tweet zeigte das mit Blumen geschmückte Bild eines jungen Mannes mit schwarzem Turban und Waffe über der Schulter. “Mit seinem Märtyrertum und Opfer hat Khalid (…) gezeigt, dass dies ein Kampf um den Glauben ist, nicht ein Kampf für Macht oder Geld”, hieß es. (APA/ag.) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken