16 Jahre Haft für 37-Jährigen wegen Mordversuchs

Ein 37-jähriger Mann ist am Montag am Landesgericht Feldkirch wegen versuchten Mordes zu einer Haftstrafe von 16 Jahren verurteilt worden. Entgegen den Beteuerungen des Angeklagten sah es das Gericht als erwiesen an, dass hinter einer Messerattacke des Mannes auf seine Noch-Ehefrau im August vergangenen Jahres Tötungsabsicht steckte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der 37-jährige Arbeiter streckte seine gleichaltrige Frau mit mindestens vier Messerstichen nieder, nachdem er ihr in der Nacht aufgelauert hatte. Als belastend stellte sich für den Mann unter anderem heraus, dass die Gerichtsmedizin ein Taschenmesser – wie es der 37-Jährige verwendet haben wollte – als Tatwaffe ausschloss. Vielmehr sei ein Küchenmesser verwendet worden. Die Tatwaffe wurde nie gefunden. Der 37-Jährige blieb bis zuletzt bei seiner Darstellung, dass er mit seiner Frau lediglich haben reden wollen.