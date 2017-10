16-jähriges Mitglied von Erpresser-Trio in Wien festgenommen

© Bilderbox/Symbolbild

Wegen versuchten Raubes und Erpressung ist am Mittwochnachmittag ein 16-Jähriger in Wien-Josefstadt festgenommen worden. Gemeinsam mit zwei Komplizen soll er in Traiskirchen in NÖ versucht haben, Geld von einem 13-Jährigen zu rauben bzw. diesen zu erpressen. Die zwei Komplizen wurden bereits in Niederösterreich festgenommen, der 16-Jährige jetzt in Wien, berichtete die Polizei am Donnerstag.