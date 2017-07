16-jähriges IS-Mädchen aus Deutschland aufgegriffen

Wie “Focus” unter Berufung auf die “Bild”-Zeitung berichtet, hätten die Soldaten zuerst gedacht, dass sie eine Sexsklavin der IS befreien. “Erst als der Kommandeur dazukam und das Mädchen intensiv befragte, wurde klar, dass es gar kein Kurdisch sprach. Wir haben nach anderen IS-Kämpfern gefragt, sie hat nur auf den Boden geschaut”, so der Soldat gegenüber der Zeitung.

1. German ISIS girl Linda W. (16 y/o) was apparently captured in Mosul by Iraqi security forces: https://t.co/mkrbo0yfV1 pic.twitter.com/AcmqQtVSrF

— Björn Stritzel (@bjoernstritzel) 17. Juli 2017