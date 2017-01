16-Jähriger wegen versuchter Vergewaltigung verurteilt

Der 16-Jährige wurde zu eineinhalb Jahren Haft verurteilt - © APA (Archiv)

Ein 16-jähriger Bursch ist am Dienstag im Wiener Landesgericht für Strafsachen wegen versuchter Vergewaltigung zu eineinhalb Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Er war am 17. September 2016 in der Bundeshauptstadt in einem Stiegenhaus über eine 32 Jahre alte Frau hergefallen, nachdem diese im Innenhof ihres Wohnhauses ihr Fahrrad abgestellt hatte.