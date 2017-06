16-Jähriger soll in oö. Internat vergewaltigt worden sein

Die Polizei ermittelt - © APA

Ein 21-Jähriger soll in der Nacht auf Dienstag in einem oberösterreichischen Internat seinen 16-jährigen Zimmerkollegen vergewaltigt haben. Ein Spital erstattete am Freitag Anzeige, nachdem das mögliche Opfer dort vom Vorfall berichtet hatte. Der Beschuldigte bestritt die Vorwürfe. Die polizeilichen Erhebungen waren noch in Gange, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.