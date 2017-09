16-Jähriger in Oberwart mit Baseballschläger attackiert

Die Polizei sucht nach dem Autolenker - © APA (Gindl)

Ein 16-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in Oberwart von einem unbekannten Autofahrer mit einem Baseballschläger attackiert worden. Der Bursche brach sich dabei die Hand, konnte aber flüchten, bestätigte die Polizei am Montag mehrere Medienberichte. Der Mann dürfte auf den 16-Jährigen losgegangen sein, weil dieser kein Licht an seinem Fahrrad hatte.