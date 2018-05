16-jährige "Gefühlskönigin" ist Deutschlands neuer Superstar

Mit einem ungewöhnlichen Bild endete die 15. Staffel der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS): Siegerin Marie Wegener sitzt im Publikum, ihre abgeschlagenen Gegner stehen auf der Bühne. Denn aus Jugendschutzgründen darf die junge Sängerin nicht mehr auf die Bühne, als sie am Samstag eine halbe Stunde vor Mitternacht zur Gewinnerin gekürt wird.

Die Show, die RTL als das “unglaubliche Finale” tituliert, beginnt mit entsprechend viel Tamtam, Pyrotechnik und Feuerregen. Während die Jury aus Musikproduzent Mousse T. (51), Sängerin Carolin Niemczyk (27) und Schlagersängerin Ella Endlich (33) gemeinsam die Bühne betritt, bekommt Chefjuror Dieter Bohlen einen denkwürdigen Solo-Auftritt: Als “Kaiser aller Castingshows” wird der 64-Jährige auf einem Thron in einem funkelnden Spiegel-Anzug in die Halle gefahren und von den Zuschauern bejubelt, als wäre er der eigentliche Superstar.

Und irgendwie ist er es am Ende auch: Denn Bohlen hat den Finalsong “Königlich” von Marie komponiert. Den Song, den Marie ihrer Mutter als Liebeserklärung widmet, was nicht nur Jurorin Ella Endlich zu Tränen rührt. “Du bist die Gefühlskönigin”, lobt Carolin Niemczyk nach dem Auftritt, bei dem Marie mehrere Meter hoch über der Bühne von einem überdimensionalen Königinnenkleid herab singt.

Gefühl und Kitsch kommen also auch in der Jubiläumsstaffel nicht zu kurz. In Einspielfilmen berichten die Kandidaten von Schicksalsschlägen: die Krebserkrankung der Mutter, der abgebrochene Kontakt zum Vater, die zerbrochene Liebe. In einer Probe vor dem Halbfinale bekommt Kandidatin Janina El Arguioui einen Heiratsantrag – vor laufenden Kameras und der versammelten Familie.