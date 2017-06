16-Jährige erlitt in Wien Kohlenmonoxid-Vergiftung

Eine 16-Jährige ist Donnerstagabend bei einem Kohlenmonoxid-Unfall in Wien-Leopoldstadt schwer verletzt worden. Das Mädchen wurde von ihrem Vater bewusstlos am Badezimmerboden gefunden. Die 16-Jährige wurde von der alarmierten Wiener Berufsrettung geborgen und zunächst in ein Wiener Spital gebracht, bestätigte Pressesprecher Andreas Huber einen Bericht des Online-Luftfahrtportals “Austrian Wings”.

Nach Stabilisierung wurde das Mädchen mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 ins LKH Graz geflogen. Das Spital verfügt über eine Druckkammer, in die sie zwei Mal gekommen ist. Die 16-Jährige konnte am Freitag bereits in häusliche Pflege entlassen werden, bestätigte das LKH Graz gegenüber der APA. (APA)