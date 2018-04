16 Erwachsene werden im Feldkircher Dom gefirmt

Feldkirch - Vier Monate lang haben sich 16 Frauen und Männer, die am kommenden Samstag im Feldkircher Dom gefirmt werden, gemeinsam auf dieses Ereignis vorbereitet.

Sie kommen aus Österreich genauso wie auch aus dem Iran oder Afghanistan und ihr Firmspender ist Bischof Benno Elbs persönlich. Die Gründe, warum jemand nicht gefirmt ist, sind so vielfältig wie die Teilnehmer am Erwachsenenfirmkurs selbst. Mit jedem einzelnen sitzt ein anderer Grund im Kreis. Da kam die Lehre dazwischen, dort ein Umzug und für den Dritten ist das Christentum überhaupt eine neue Religion. Allen gemeinsam ist, dass sie sich in den vergangenen vier Monaten auf die Firmung im Dom vorbereitet haben. 16 sind sie an der Zahl und sie sind die ersten, die den neuen Erwachsenenfirmkurs der Katholischen Kirche Vorarlberg dafür quasi „ausprobiert“ haben.