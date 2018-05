16. Architekturbiennale Venedig erkundet den "Freespace"

Ein Motto wie ein Kontrapunkt: "Freespace", Freiraum, betitelt das Kuratorinnen-Duo Yvonne Farrell und Shelley McNamara seine Architekturbiennale. Die 16. Ausgabe der größten internationalen Architekturausstellung, die in Arsenale und Giardini von Venedig am 26. Mai eröffnet wird, verspricht einen optimistischen Blick auf den gebauten sowie den nicht-gebauten Raum.

“‘Freespace’ beschreibt eine Großzügigkeit des Geistes und einen Sinn für Humanität im Zentrum der architektonischen Agenda, als Fokus auf die Qualität des Raumes an sich”, heißt es zu Beginn eines Manifests, das Farrell und McNamara – gemeinsam sind sie die in Dublin ansässigen Grafton Architects – als Programm ihrer Ausstellung vorgelegt haben. “‘Freespace’ ermutigt dazu, neue Wege des Denkens zu gehen, neue Wege, die Welt zu sehen, neue Lösungen zu erfinden, wo Architektur für das Wohlergehen und die Würde von jedem einzelnen Bürger dieses fragilen Planeten sorgen kann.”

71 Teilnehmer aus aller Welt sind für die zentrale Ausstellung in den Arsenale und dem zentralen Pavillon in den Giardini eingeladen, dazu setzt man sich in zwei Specials mit Reflexionen zu wichtigen Gebäuden der Vergangenheit (“Close Encounter”) sowie mit Erfahrungen der Architektur-Lehre (“The Practice of Teaching”) auseinander. Büros aus Österreich sind in dieser Generalausstellung nicht vertreten.