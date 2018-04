„155 Schritte ins Paradies!?“ auf der Burgruine Alt-Ems

Auf der Burgruine Alt-Ems wurde am vergangenen Samstag die 5. Kunstinstallation eröffnet

Hohenems. Am Samstag vergangener Woche wurde auf der Ruine Alt-Ems die bereits zeitgenössische Kunstinstallation eröffnet. Die in Dornbirn und München als Objekt-/Installationskünstlerin arbeitende Uta Belina Waeger führt mit ihrer Installation „155 Schritte ins Paradies“ durch die einst längste Burganlage Österreichs.

Das vielteilige Werk der Künstlerin besteht aus 23 Elementen, Schildern und einer Verkehrsampel, und führt vom Kaspartor über die ehemalige Hochburg bis zum Konradsbrunnen und dem Hortensia-Garten. Die Tafeln weisen historische Bezüge (etwa zur ehemaligen Zugbrücke oder zur Sage vom goldenen Kegelspiel) auf, sind sprachlich mehrdeutig oder laden auf der Barbakane ein, „das Taschentuch zu zücken und hinunterzuwinken in das Rheintal, mit den zündholzgroßen Häusern, und einer atemberaubenden Aussicht bis weit über den Bodensee hinaus“, wie die Kabarettistin Gabi Fleisch feststellte.

Die mächtige Verkehrsampel leuchte frech ins Tal hinunter und sorge für ungläubiges Erstaunen unter den Daheimgebliebenen, so die Vernissagerednerin weiter: „„Hä, eine Ampel auf der Ruine?“ Genau das wolle die Künstlerin erreichen: Überraschen im Banalen. Überführen. Irritieren. Zum Wesentlichen kommen. In einer Welt wo das Glück in Messeparkkaufräuschen gesucht wird, lade sie auf Alt Ems ein, High Heels abzulegen und um den Brunnen zu tanzen „Ringelreiha hoppsassa“.