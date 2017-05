Der Einsatz dauerte bis 4.00 Uhr - © APA (FF LANDSHAAG)

Auf einer Wiese in Feldkirchen an der Donau (Bezirk Urfahr-Umgebung) hat am Sonntag kurz nach Mitternacht ein Stapel mit 150 Strohballen Feuer gefangen. Sechs Feuerwehren mit 125 Mann waren stundenlang im Löscheinsatz. Personen sowie umliegende Gebäude waren durch den Brand laut Polizei nicht gefährdet. Der Schaden wurde auf rund 4.500 Euro geschätzt.