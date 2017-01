150 Kilogramm Heroin bei Lastwagenkontrolle nahe Düsseldorf

Die Polizeikontrolle war ein voller Erfolg - © APA (dpa)

Nach monatelangen Ermittlungen ist dem Bundeskriminalamt (BKA) ein Schlag gegen den internationalen Drogenhandel gelungen. Bei der Kontrolle eines Lastwagenkonvois bei Düsseldorf wurden in der Nacht auf Dienstag 150 Kilogramm Heroin beschlagnahmt, wie das BKA am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Das Suchtgift hat demnach einen Wert von mehreren Millionen Euro.