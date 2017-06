150 Jahre Dornbirner Sparkasse

Dornbirn. Die Dornbirner Sparkasse nahm ihre Geschäfte vor 150 Jahren, genau genommen am 2. November 1867, auf. Zunächst stand dafür ein Raum im alten Rathaus zur Verfügung. Außerdem ist dokumentiert, dass die erste Einlage schon tags darauf von Josef Anton Hilbe, Dornbirn-Rohrbach, gemacht wurde. Bis es aber zur vorangegangenen Erstellung und Veröffentlichung der Statuten der Sparkasse kam, waren einige Hürden zu nehmen. Erst nach einem langen Kampf um die Fassung der Sparkassensatzung, so heißt es, erklärte sich Dornbirn in der Gemeindeausschuss-Sitzung vom 16. September 1865 dazu bereit, die Haftung für alle Sparkasseneinlagen zu übernehmen. Als Pfand dafür wurde die Kavalleriekaserne an der Achbrücke verschrieben. Eine Ausstellung mit diesen und weiteren spannenden Details kann auch jetzt noch im Kundenzentrum der Sparkasse im Obergeschoss besichtigt werden. Diesen Blick zurück zu den Anfängen, sowie auf die 150-jährige Geschichte bis heute, fanden die Gäste im Rahmen der Jubiläumsfeier am 10. Juni besonders interessant.

Gefeiert wurde das Jubiläum mit Kunden und Partnern, den Mitarbeitern und natürlich mit Vertretern der Stadt als Eigentümerin der Dornbirner Sparkasse. Bürgermeisterin Andrea Kaufmann überbrachte die Glückwünsche und gratulierte den Vorständen Werner Böhler und Harald Giesinger zur erfolgreichen Führung des Unternehmens: „Unsere Sparkasse ist immer bei den Menschen“, so das Stadtoberhaupt und für die Zukunft wünschte sie ebenfalls viel Erfolg.

Bei den Leuten und somit den Kunden sind nicht nur die zahlreichen Mitarbeiter. Auch das Maskottchen, der Sparefroh, ist inzwischen als eine Art Institution verankert. Ihn kennen bereits mehrere Generationen von Kindesbeinen an. Verglichen mit der Sparkasse ist er sogar relativ jung, nämlich 61.

Das Unternehmen florierte von Anfang an. Die Gründung der Sparkasse soll eine wahre Sparwelle innerhalb der Dornbirner Bevölkerung ausgelöst haben und man brauchte bald mehr Platz. Der Erfolg bedingte und ermöglichte den Neubau in der Bahnhofstraße 2, dem heutigen Standort. Das Gebäude wurde damals nach den Plänen von Willibald Braun errichtet und am 11. November 1911 feierlich eingeweiht.

Trotz oder gerade wegen des beachtlichen Alters des Unternehmens gab es am Jubiläumstag in der Zentrale der Dornbirner Sparkasse für alle Altersstufen, als Dank für die Treue, ordentlich was zu feiern. So gab es schon für ganz junge Gäste einige Höhepunkte. Ein vielseitiges Programm bot das Feuerwehrauto, ein Tanzworkshop, eine Sparefroh Olympiade und vieles mehr. Den Weg von der Bahnhofstraße oder der Schulgasse in das Festzelt wies flott gespielte Musik der Stadtmusik Dornbirn, dem Musikverein Rohrbach oder der Stadtkapelle Haselstauden. Im wohn² Corner erwarteten die Besucher ein spannendes Gewinnspiel und Infos zum Thema Immobilie und die Österreichische Nationalbank informierte über Falschgeld und zeigte dazu entsprechende Exponate.

Für die Verpflegung war bestens gesorgt. Der Verein „Oberschorbach“ übernahm die Bewirtung und der Soroptimist Club Dornbirn verwöhnte mit dem

Verkauf von selbstgemachten Kuchen. Der Kaffee wurde von Amann Kaffee gesponsert. Die gesamten Einnahmen kommen dem Ferienheim Maien zugute, das noch in diesem Jahr eine Großanschaffung zu stemmen hat. Die Dornbirner Sparkasse verbindet eine jahrzehntelange Tradition mit diesem Haus.