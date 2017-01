150.000 Euro Schaden bei Einbrüchen in Salzburg und Wien

Der Verdächtige wurde in der Slowakei festgenommen - © APA (Archiv/Neubauer)

Ein 39-Jähriger soll bei 13 Einbrüchen in Wohnungen und Geschäften in der Stadt Salzburg und Wien seit dem Jahr 2011 einen Gesamtschaden von mehr als 150.000 Euro verursacht haben. Der Verdächtige wurde in seinem Heimatland Slowakei aufgrund eines Europäischen Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen. Er sitzt jetzt in der Justizanstalt Josefstadt in Wien in Haft.