150.000 Binnenflüchtlinge in Afghanistan seit Jahresbeginn

Weite Teile Afghanistans betroffen - © APA (Symbolbild/AFP)

In Afghanistan sind seit Jahresbeginn knapp 150.000 Menschen vor Gefechten zwischen radikalislamischen Taliban und Sicherheitskräften aus ihren Heimatorten geflohen. Das geht aus einem in der Nacht auf Dienstag veröffentlichten Bericht der UNO-Agentur zur Koordinierung humanitärer Hilfe hervor. UNO-Quellen sprechen von Binnenfluchtbewegungen in 31 der 34 Provinzen.