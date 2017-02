33 Pilger seien gerettet und mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter. An dem andauernden Sucheinsatz waren Fischer, Marinetaucher und Helikopter der Luftwaffe beteiligt. Den Angaben zufolge waren die rund 20 festlich geschmückten Boote mit einer Statue des heiligen Lazarus an Bord trotz Sturmwarnungen in See gestochen. Das Boot der ertrunkenen Pilger war zudem überfüllt, als es etwa drei Kilometer vor der Küste kenterte.

(APA)