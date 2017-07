Mindestens 39 Menschen wurden verletzt - © APA (AFP)

Durch eine Explosion in der pakistanischen Stadt Lahore sind am Montag den Rettungskräften zufolge mindestens 25 Menschen getötet worden. 39 Verletzte wurden im Krankenhaus behandelt, wie der Sprecher der Bezirksregierung der Stadt Lahore, Abdul Razzaq, am Montag erklärte. Auslöser für die Explosion war laut Polizeiangaben ein Selbstmordanschlag in der Innenstadt.