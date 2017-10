Schon in der Nacht hatten in der an Paktia angrenzenden Provinz Gasni rund 300 Taliban das Zentrum des Bezirks Andar angegriffen. Bei der Detonation einer Autobombe wurden 14 Sicherheitskräfte getötet. Gleichzeitig hätten Talibankämpfer zwei Sicherheitsposten überrennen können und in einem sechs, im anderen zehn Sicherheitskräfte getötet. Polizei und Armee hätten die Taliban aber zurücktreiben können, sagte ein Bezirksgouverneur.

(APA/ag.)