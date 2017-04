15 Monate Haft nach Bombendrohung bei Opernpremiere

Der 41-Jährige war sowohl wegen der Bombendrohung als auch wegen Sachbeschädigung angeklagt. Von 2004 bis 2015 war er am Stadttheater Klagenfurt beschäftigt. Nach seiner Entlassung hatte er begonnen, Plakate, auf denen Aufführungen im Theater angekündigt waren, zu beschmieren: Mit obszönen Parolen beschimpfte der Mann die kaufmännische Direktorin des Theaters, die ihn gekündigt hatte. Das gab der Angeklagte auch zu, mit dem Drohanruf habe er aber nichts zu tun gehabt, beteuerte er.

Staatsanwältin Sandra Agnoli sah das anders: “Es gibt keinen rauchenden Colt, aber es deutet alles auf den Angeklagten hin”, sagte sie in ihrem Anklagevortrag. Der Mann habe nach seiner Entlassung einen Hass gegen das Stadttheater entwickelt. Über Monate hinweg hatte er die Plakate beschmiert, auch solche zur Oper “Madame Butterfly”. Im Ermittlungsverfahren hatte der Mann angegeben, an dem Abend der Bombendrohung nicht in der Nähe der Telefonzelle gewesen zu sein, aus welcher der Drohanruf erfolgte – jedoch war sein Handy an jenem Abend sehr wohl bei einem Sendemasten in der Nähe der Telefonzelle eingeloggt.

Dafür präsentierte der Angeklagte bei der Verhandlung eine überraschende Erklärung: “Mir ist vergangene Woche eingefallen, dass ich an diesem Abend auch in einer Videothek in der Nähe der Telefonzelle war und dort zwei DVDs zurückgegeben habe. Auf meinem Rückweg bin ich dann durch das Gebiet des Handymastens gefahren”, sagte der 41-Jährige. Er legte auch einen neu ausgedruckten Beleg der Videothek von dem betreffenden Abend vor.

Im Ermittlungsverfahren hatte der Angeklagte zwar einer DNA-Probe zugestimmt, eine Stimmprobe aber verweigert: “Ich arbeite selbst in der Branche, ich weiß, dass bei so wenigen Worten kein Gutachter eine hundertprozentige Aussage treffen kann”, rechtfertigte er sich. Von der Polizei befragt, wann er zuletzt eine Telefonzelle benutzt habe, hatte der Mann angegeben, einmal die Anlage benutzt zu haben, aus welcher der Drohanruf getätigt wurde: “Ein paar Wochen vorher habe ich von dort aus mein Handy angerufen, weil ich gedacht habe, dass ich es im Auto verlegt habe – ich wollte hören, ob es im Auto läutet”, sagte der Angeklagte.

Eine Auswertung hatte aber ergeben, dass von dieser Telefonzelle aus nie die Nummer des Angeklagten angerufen worden war: “Es kann sein, dass ich mich bei meiner Nummer vertippt habe”, sagte der 41-Jährige.

Gerhard Moser, der Verteidiger des Angeklagten, führte an, dass es im Jahr 2016 insgesamt vier telefonische Bombendrohungen in Klagenfurt gegeben hatte, etwa gegen den Hauptbahnhof und ein Einkaufszentrum. “Diese Drohungen passen sinngemäß zu dem Anruf vom 4. Februar: Sie sind aus Telefonzellen erfolgt, waren knapp gehalten und es wurden keine Forderungen gestellt.” Gegen das Stadttheater Klagenfurt habe es auch in der Zeit von Intendant Dietmar Pflegerl immer wieder Drohungen gegeben.

Nach der Vorlage des Videotheken-Belegs sprach Staatsanwältin Agnoli von einer “großen Beweisproblematik”. Das griff auch der Verteidiger des 41-Jährigen auf: “Der Umstand, dass mein Mandant nicht begründen konnte, warum er am betreffenden Abend in dem Stadtteil, in dem die Telefonzelle steht, eingeloggt war, war ein gewichtiges Argument der Anklage. Heute haben wir die Erklärung dafür.”

Nach fast zweistündiger Beratung traf der Schöffensenat unter Vorsitz von Richterin Barbara Baum aber den Schuldspruch wegen Sachbeschädigung, Landzwanges, schwerer Nötigung und der Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung. “Je nachdem was gerade im Ermittlungsverfahren vorgelegen ist, haben Sie einen anderen Erklärungsweg gewählt”, sagte Baum. “Heute, die Geschichte mit der Videothek: Das haben wir Ihnen nicht geglaubt. Dass Sie vorige Woche da draufgekommen sind nach so langer Zeit: Das überzeugt nicht.”

Der 41-Jährige sei den größten Entlastungsbeweis – die Stimmprobe – nicht angetreten. Und auch das Motiv, Rache am Stadttheater zu üben, habe nach wie vor bestanden: “Wenn nach der Lösung des Dienstverhältnis alles in Ordnung gewesen wäre, warum haben Sie dann die Plakate beschmiert?”, fragte Baum.

Staatsanwältin Agnoli gab keine Erklärung zu dem Urteil an, der Verteidiger meldete mit den Worten “Das wird ein Nachspiel haben” Rechtsmittel an. Das Urteil ist damit nicht rechtskräftig.

(APA)