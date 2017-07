15 Kämpfer bei Gefechten in Syrien getötet

Sie spielten sich demnach nahe der Ortschaft Ain Dakna in der Provinz Aleppo ab. Der Ort wird seit Februar von den US-gestützten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) kontrolliert, deren Rückgrat die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) bilden.

Ain Dakna liegt in einem Gebiet, das sich die SDF und von der Türkei unterstütze syrische Kämpfer streitig machen. In einer Erklärung der Gruppe Ahl al-Dijar hieß es, sie habe den Ort angegriffen, weil sie die SDF als “Besatzer” ansehe. Die Gruppe kündigte weitere Angriffe an und drohte, die SDF werde noch “bedauern, dieses Land besetzt und Tausende vertrieben zu haben”.

Am Dienstag gingen die Kämpfe der Beobachtungsstelle zufolge weiter. Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle gewinnt ihre Erkenntnisse über ein Netz von Informanten in Syrien. Von unabhängiger Seite lassen sich ihre Angaben nur schwer überprüfen.

Ankara betrachtet die YPG wegen ihrer engen Verbindungen zu der in der Türkei verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) als “Terrororganisation”. Die USA schätzen die Kurdenmiliz dagegen als schlagkräftigen Verbündeten im Kampf gegen die Jihadistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) und rüsten sie trotz scharfer Proteste aus Ankara auch mit Waffen aus.

Amnesty International und andere Menschenrechtsgruppen werfen den YPG vor, in Nordsyrien ganze Dörfer zerstört und ihre Bewohner vertrieben zu haben. Die Kurdenkämpfer bestreiten das.

(APA/dpa/ag.)