15 Jahre Haft für britischen Bombenbastler

Angeklagter ließ Rucksack in Londons U-Bahn - © APA (AFP)

Ein 20-Jähriger Brite, der eine selbst gebastelte Bombe in eine volle U-Bahn geschmuggelt hatte, ist in London zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Der junge Mann habe nicht aus terroristischen Motiven gehandelt, sagte Richter Richard Marks am Freitag. Der Angeklagte bezeichnete seine Tat als “Halloween-Spaß”.