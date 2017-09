15 Jahre Frauenschreibwerkstatt Schlosserhus

RANKWEIL Vom Aufbruch ins Leben und dem Schreiben ins Ungewisse handeln die Kurzgeschichten und Gedichte der sechs Autorinnen. Sie lesen am Freitag, den 29. September im Gemeindekeller Göfis und am Mittwoch, den 4. Oktober in der Bibliothek Götzis. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Evelyn Brandt, Gründerin der Frauenschreibwerkstatt der Volkshochschule Schlosserhus moderiert die Lesungen.

Schreiben als Lebenskunst

In der Volkshochschule Schlosserhus gründete Evelyn Brandt vor 15 Jahren die erste Frauenschreibwerkstatt Österreichs. „Kreatives Schreiben wird als Kraftquelle geschätzt, als individuelles Ausdrucksmittel, als Spaß und Austausch unter Gleichgesinnten“, sagt Evelyn Brandt. Die Lesungen sollen neben der Vielfalt und Individualität der Schreibstile auch zeigen, dass die Schreibwerkstatt ein offener und toleranter Ort für alle Frauen ist, an dem sie sich geistig und künstlerisch entfalten können. BRA

Es lesen:

Silvia Wastian, Pascale Ginette Dietrich, Claudia Kramlik, Brigitte Breuß, Monika Jäger und Ursula Flajs (v.lk.).

Lesung und Chansons im Gemeindekeller Göfis

Freitag, 29. September | 20 Uhr

Chansons: Christine Nachbauer

Eintritt frei

Lesung und Musik in der Bibliothek Am Garnmarkt Götzis

Mittwoch, 4. Oktober | 20 Uhr

Musik: Karoline Meinrad (Gitarre) und Lea Meinrad (Querflöte)

Eintritt frei

INFOS:

www.evelyn-brandt.at

www.schlosserhus.at