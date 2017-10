15-Jähriger wegen geplanten Amoklaufs an Schule vor Gericht

Dem 15-Jährigen droht auch die Einweisung in eine Anstalt - © APA, (Archiv/Pfarrhofer)

Der angeblich von einem 15-Jährigen geplante Amoklauf an einer oö. Schule beschäftigt am Montag das Gericht in Wels. Der Bursch ist nicht nur wegen gefährlicher Drohung und unerlaubten Waffenbesitzes angeklagt, sondern auch wegen Nazi-Schmierereien und Kinderporno-Besitzes. Da ihn ein Gutachten als gefährlich einstuft, droht ihm zusätzlich zu fünf Jahre Haft eine Einweisung in eine Anstalt.