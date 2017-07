15-Jähriger soll Amoklauf in oö. Schule geplant haben

Wie die "BezirksRundschau" berichtet, wollte der Minderjährige die Tat an der Neuen Mittelschule Ohlsdorf begehen. - © Screenshot Google Maps

Ein 15-jähriger Bursche soll einen Amoklauf an einer oberösterreichischen Schule geplant haben. Die Absichten flogen auf und er ist mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Wels bestätigte der APA am Dienstag eine entsprechende Online-Meldung der “BezirksRundschau”.