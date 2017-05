15-Jährige in Tulln vergewaltigt – Zwei Verdächtige in Haft

Die Verdächtigen wurden festgenommen - © APA

Nach der Vergewaltigung einer 15-Jährigen Ende April in Tulln sind nunmehr zwei Verdächtige in Haft. Nachdem ein Afghane am Dienstag festgenommen worden war, stellte sich laut Leopold Bien von der Staatsanwaltschaft St. Pölten am späten Mittwochabend ein Somalier selbst bei der Polizei. Für beide Männer, junge Erwachsene, wurde bzw. werde U-Haft beantragt.